شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى غير مفهوم العمل الأهلى ونجح فى دعم الفئات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى نجح في تقديم يد العون والمساعدة لملايين من الأسر المصرية التي تعاني في ظل ظروف استثنائية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية الكبرى فى أكثر من مجال، ومن أهمها توزيع المواد الغذائية فى المناطق النائية فى جمهورية مصر العربية.

وأوضح الديب، أن التحالف الوطنى نجح في إعادة هيكلة أموال التبرعات وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالدعم، دون تمييز، ولهذا فهو يعد واحدا من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله للقضاء على الفقر وغيره، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية.

وتابع عضو مجلس النواب:" تستهدف مبادرات التحالف الوطنى وصول المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، وهو ما يساهم فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية كبير للغاية، فقد بذل جهود غير عادية على مدار الفترة الماضية، واستطاع أن يُثبت نفسه داخليا وخارجيا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة للغاية".