شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: الحوار الوطنى يقدم ملحمة سياسية ومنصة حوارية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يقوم بدور كبير مناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة والتي كانت آخرها قضية الحبس الاحتياطى، ومن ثم فهو أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية.

وأشار الحصرى، إلى أن الحوار الوطنى يجمع أطياف الشعب المصرى، وله تأثير على التماسك المجتمعى، وخلال الفترة الأخيرة اتضح مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية والحزبية، وأن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التى نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية بالكامل.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن الحوار يساهم بقوة فى مناقشة كل الملفات التي تشغل الشارع المصرى، ومن ثم فهو أصبح بمثابة نبض الشارع الذي يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه كافة القضايا والملفات التى يتم مناقشتا، ويلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية، ولم يكن أحد يتوقع أن تجلس كل هذه الفئات والشرائح المختلفة الرؤى والفكر ولكنها مجتمعة جميعها على حب الوطن أن تجلس على مائدة حوار واحدة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن الحوار أصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات التى يتم مناقشتها برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التوصيات التى تعد ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصرى المتعلقة بالقضايا التى تمس حياة المواطنين اليومية ومنها ملف الدعم والحبس الاحتياطي.