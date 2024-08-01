وزيرة بريطانية تخضع لتحقيق برلماني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تخضع وزيرة شؤون الخزانة في الحكومة البريطانية العمالية الجديدة للتحقيق من قبل هيئة مراقبة المعايير البرلمانية بسبب فشلها في تسجيل الدخل الإيجاري على عقار في لندن.

وقالت تقارير برلمانية إن توليب صديق، السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة ونائبة حزب العمال عن دائرة هامبستيد وهايغيت، شمال لندن، للتحقيق بسبب التأخير في تسجيل المصالح، وفقًا لموقع مفوض المعايير البرلماني على الإنترنت.

وقال متحدث باسم حزب العمال: "ستتعاون توليب بشكل كامل مع مفوض المعايير البرلماني في هذه المسألة".

والسيدة صديق هي أول نائبة في البرلمان الجديد تخضع للتحقيق من قبل مفوض المعايير. كان حزب العمال قد صرح سابقًا لصحيفة (ديلي ميل)، أن الفشل في تسجيل الدخل كان "إشرافًا إداريًا".

تحقيقات

ولا تزال التحقيقات مع ثلاثة نواب سابقين والتي بدأت خلال البرلمان الماضي مفتوحة. ويخضع النائب المحافظ السابق بوب ستيوارت للتحقيق بسبب فشله في الإعلان عن مصلحة وافتقاره المزعوم للتعاون مع تحقيق هيئة المراقبة.

كما يخضع النائب المحافظ السابق أندرو بريدجن للتحقيق بشأن تسجيل مصالحه، بينما يخضع النائب المحافظ السابق السير كونور بيرنز للتحقيق بشأن استخدام معلومات تلقاها في سرية.

وخلال البرلمان الماضي، فتح مفوض المعايير أكثر من 100 تحقيق مع أعضاء البرلمان، وتم حل أغلبها عن طريق "التصحيح" - وهو إجراء يسمح لأعضاء البرلمان بتصحيح الانتهاكات البسيطة أو غير المقصودة لقواعد مجلس العموم.