منظمة الدول الأميركية فشلت في تبني قرار مشترك بشأن الوضع في فنزويلا

أعلن رئيس المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية رونالد ساندرز، عن "فشل المنظمة في تبني قرار مشترك بشأن الوضع في فنزويلا".
وذكر ساندرز في أعقاب اجتماع طارئ للمنظمة، أن "17 دولة صوتت إلى جانب القرار، وامتنعت 11 دولة، فيما غاب ممثلو 5 دول عن الاجتماع".
وكان الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أعلن عن رفضه المشاركة في الاجتماع، معتبرا اياه "متحيزا".
وعقد الاجتماع بطلب من الدول التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، حيث أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية جديدة.
وأعلنت فنزويلا عن سحب دبلوماسييها من 7 دول، بما فيها الأرجنتين وبيرو وتشيلي وبنما، وطالبت دبلوماسيي تلك الدول بمغادرة فنزويلا على خلفية موقفها من الانتخابات الفنزويلية.
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