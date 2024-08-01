"التايمز": أوكرانيا حصلت على 6 مقاتلات "إف-16" من هولندا

أفادت صحيفة "التايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن "أوكرانيا حصلت على 6 مقاتلات "إف-16" من هولندا"، لافتة الى أن "أوكرانيا سوف تحصل قريبا على دفعة جديدة من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن "دفعة أولى ليست كبيرة من مقاتلات "إف-16" الأميركية التي تبرعت بها دول "الناتو" قد وصلت إلى أوكرانيا". كما تحدثت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن استخدام أوكرانيا لمقاتلات "إف-16" كوسيلة للدفاع الجوي.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على ما مجموعه 79 طائرة من نوع "إف 16" من هولندا والدنمارك وبلجيكا والنرويج.