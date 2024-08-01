اليمن تدين اغتيال هنية وتدعو لوقف فوري لاطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الحكومة اليمنية اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا ل "روسيا اليوم".

وجددت الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الخميس "التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، في اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمنع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحدمرافقيه نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرا إلى أن التحقيق يجري في أسباب وملابسات هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.