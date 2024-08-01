الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت أكثر من 60 ألف جندي حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - خسرت أوكرانيا أكثر من 60 ألف جندي في منطقة العملية العسكرية الخاصة في يوليو، حسب بيانات وزارة الدفاع الروسية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ففي الفترة من 1 إلى 5 يوليو، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 9875 جنديًا في جميع مسارح العمليات العسكرية، وفي الفترة من 6 إلى 12 يوليو، بلغت الخسائر 14070 جنديًا، وفي الفترة من 13 إلى 19 يوليو، وبلغت الخسائر 13610 جنديًا، وفي الفترة من 20 إلى 31 يوليو بلغت الخسائر 23610 جنديًا.

وأوضحت الوزارة أن خسائر أوكرانيا بلغت 60630 جنديًا في يوليو، ويبلغ متوسط ​​خسائر العدو اليومية نحو 2000 شخص، وتحدث معظم الخسائر في مناطق مسؤولية المجموعات القتالية الروسية الجنوبية والغربية.

أوكرانيا تتسلم ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من هولندا

وفي سياق أخر ذكرت صحيفة التايمز نقلا عن مصدر لم تسمه أن أوكرانيا تسلمت ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من هولندا .

وبحسب الصحيفة، ستتسلم كييف قريبًا دفعة أخرى من هذه الطائرات المقاتلة، وهذه المرة من الدنمارك، وذكر التقرير أن القوات الجوية الأوكرانية رفضت تأكيد ذلك.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة ديلي تلجراف ، نقلا عن مصادر أيضًا، أن أوكرانيا استخدمت بالفعل طائرات إف-16 للدفاع الجوي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأن تسليم الأسلحة الجديدة، بما في ذلك طائرات إف-16، إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، لكنه سيؤدي إلى إطالة أمد الوضع، كما قال إن الطائرات المقاتلة، إذا ما تولت أوكرانيا تشغيلها، سوف تحترق مثل أي معدات عسكرية غربية أخرى يروج لها الغرب.