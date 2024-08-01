ارتفاع درجات الحرارة في الرياض وهطول أمطار على تلك المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد العاصمة السعودية "الرياض" وأجزاء من الشرقية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 26 محرم 1446هـ/ 1 أغسطس 2024، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، عنهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

ومن جانبه قال خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الخميس غرة شهر أغسطس، وهو آخر أشهر الحر اللاهب.

وعلق الزعاق عبر حسابه بمنصة "إكس" تويتر "سابقًا،:"أن شهر أغسطس هو أحد الأشهُر السبعة التي تحتوي على 31 يومًا، وسمي بهذا نسبة إلى القائد الروماني أغسطس؛ لأنه أحدث إصلاحات في دولته، ويُسمى بالعراق وبلاد الشام “آب”، وهو كلمة سريانية مأخوذة من أصلها العربي، وتعني الفاكهة الناضجة، وآب بالبابلية تعني الحر اللاهب، ويكون أول عشرة من آب يذوب المسمار على الباب، وثاني عشرة من آب تقل الأعناب، وآخر عشرة من آب ينفتح للشتاء الأبواب".

درجات الحرارة اليوم 26محرم-1 أغسطس

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن ومحافظات السعودية اليوم..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 42 والصغرى 30.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 41 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في أبها العظمى 25 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 24 والصغرى 18.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في طريف العظمى 38 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 29 والصغرى 21.