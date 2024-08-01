الرئيس الفنزويلي يدعو إيلون ماسك للقتال

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للقدوم إلى فنزيلا والقتال، بعد قبول الأخير "التحدي وقتال مادورو"، ووفقا ل" روسيا اليوم".

وقال مادورو في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: "قبل ماسك التحدي الخاص بي. إيلون ماسك، دعنا نفعل ذلك، لكن تعال إلى هنا، أنا هنا. إذا فزت، سأقبل (عرضك) بالسفر إلى المريخ، وستسافر معي".

وفي وقت سابق قبل ماسك دعوة للقتال من زعيم فنزويلا، لكنه في الوقت نفسه طرح شرطا: "إذا فاز الملياردير نفسه، فسيترك مادورو منصبه، وإذا فاز الرئيس، فسيتم منحه الحرية رحلة إلى المريخ".

واتسعت دائرة الانتقادات الموجهة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد التشكيك في صحة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا

وأعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وقد حصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات.

ودخل ماسك على الخط متهما مادورو بـ"تزوير الانتخابات بشكل كبير"، وأثار كلام ماسك غضب الرئيس الفنزويلي الذي سارع إلى شن هجوم على الملياردير الأمريكي واصفا إياه بأنه تهديد لفنزويلا. وقال مادورو: "ماسك يمثل الآيديولوجية الفاشية، المناهضة للطبيعة وللمجتمع"، مضيفا: من يعبثْ معي ومع فنزويلا ينتهِ.

وتابع: "هل تريد القتال؟ لنفعل ذلك، أنا مستعد للموت، أنا ابن سيمون بوليفار وهوغو شافيز، ولست خائفاً منك".