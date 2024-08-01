اتفاق صيني هندي على الالتزام بالسلام ووقف اطلاق النار بين الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت الصين والهند على الالتزام بالسلام ووقف إطلاق النار في المناطق الحدودية بين البلدين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء ذلك في بيان الخارجية الصينية مع ختام الاجتماع الـ30 لآلية العمل والتشاور والتنسيق بشأن الحدود بين البلدين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.

يشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على الحفاظ على الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وتعزيز تشكيل آلية التفاوض، وتسريع عملية التفاوض بهدف حل الوضع الحالي على الحدود في أقرب وقت ممكن.

كما اتفقا على "تهيئة الظروف للتنمية والتعافي والاستقرار في العلاقات الصينية الهندية".