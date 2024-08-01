الاحتلال يعتقل شاب وفتاة ويعتدي على منازل المواطنين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي باعتقال مواطناً من قرية كوبر، وفتاة من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، وذلك فجر اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الاحتلال اعتقل من كوبر، المحرر محمد عصفور البرغوثي، فيما احتجز جنود الاحتلال لعدة ساعات العديد من الشبان وقام بالتحقيق الميداني معهم، عرف منهم: المحرر إصرار البرغوثي، والشاب ورد البرغوثي.

الاحتلال يداهم عدد من منازل الفلسطينيين ويعتدي على أصحابها

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وقاموا بتخريب محتوياتها، والاعتداء على أصحابها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت ريما، الفتاة آلاء سمير الريماوي (23 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويها والعبث في محتوياته.

وفي سياق متصل، داهمت عدة آليات عسكرية بلدة بيرزيت وتمركزت في محيط جامعة بيرزيت.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39445 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.