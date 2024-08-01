"صوت الشعب": اغتيال إسماعيل هنية يشعل الصراع بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أدان حزب صوت الشعب عملية الاغتيال الغادرة التى استهدفت اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران.



وقالت مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن هذا العمل الجبان؛ يمثل تعديا سافرا لسيادة الدول؛ وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.



وأضافت أن جرائم الاغتيالات الإسرائيلية التى أسفرت عن استشهاد إسماعيل هنية أحد رموز المقاومة الفلسطينية وقبله بساعات اغتيال فؤاد شاكر رئيس أركان حزب الله اللبنانى؛ ثم محمد الضيف الذراع العسكرى لحركة حماس فى غزة؛ يمثل تصعيدا خطيرا يضع منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن؛ ويؤدى إلى تمدد رقعة الصراع لتشمل دولا أخرى بالمنطقة وهو ما سبق وأن حذرت منه مصر مرارا وتكرارا.



وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الدماء الذكية للشهداء الفلسطينيين لن تذهب هدرا؛ بل ستظل وقودا للنضال والمقاومة من أجل الحرية والكرامة واسترداد الأراضى الفلسطينية واعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو.



وطالبت الأمين العام لحزب صوت الشعب المجتمع الدولى ومجلس الأمن بتحمل مسئولياته ووضع حد لعمليات الاغتيال الإرهابية الغادرة؛ ومحاسبة الجناة؛ ومنع تلك الجرائم البشعة؛ والتدخل لعدم تمدد رقعة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط؛ حتى لا تتعرض شعوب المنطقة الى عواقب وخيمة.

ودعت الشعب الفلسطينى وجميع الفصائل إلى التوحد ونبذ الخلافات لمواجهة المخططات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه؛ وتصفية القضية الفلسطينية.