"يديعوت أحرونوت": حزب الله والحرس الثوري قد يؤخران الرد على إسرائيل للاستعداد بشكل شامل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "إسرائيل تستعد لرد محتمل مشترك بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني"، لافتة الى أن "حزب الله والحرس الثوري قد يؤخران الرد من أجل الاستعداد بشكل شامل".

ولفتت الى أن "إسرائيل نقلت رسالة إلى حزب الله عبر ديبلوماسيين غربيين تفيد بأن استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل واسع سيؤدي إلى حرب شاملة"، مضيفة أن "الرسالة الموجهة إلى حزب الله أشارت إلى أن إسرائيل تستهدف القادة والمقاتلين في الحزب بدلاً من البنية التحتية والتوقع كان أن حزب الله يجب أن يستهدف فقط العسكريين الإسرائيليين".