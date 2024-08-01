بدء مراسم تشييع هنية في طهران

بدأت مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية. واشارت وكالة "فرانس برس"، الى أن "تجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة". وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس في بيان ان "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

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