اعتبرت صحيفة "الوطن" القطريّة، أنّ اغتيال رئيس المكتب السّياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية ليس "مجرّد جريمة عاديّة من جرائم الاحتلال اليوميّة، فهو طعنة سامّة لجهود السّلام، ونهج لم يحدث أن رأينا مثيلًا له".
وأشارت إلى أنّ "هذا السّلوك الإسرائيلي الوحشي، لا يستهدف إسماعيل هنية فحسب، لكن أيًضا كلّ المحاولات الرّامية إلى وقف الحرب، ومنع انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السّلام".
ورأت "الوطن" أنّه "عندما فعلت تل أبيب ما فعلته، فإنّها تدرك تمامًا ما ترمي إليه من وراء ذلك، أي دفع الأمور إلى نقطة اللّاعودة، عبر تصعيد وحشي وخطير لا يمكن تبريره أو قبوله على الإطلاق تحت أي ذريعة من الذّرائع".
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطن" القطرية: اغتيال هنية طعنة سامة لجهود السلام وتصعيد وحشي لا يمكن تبريره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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