قوات الاحتلال تطلق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - شهد صباح اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس، إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ورابع بكدمات شديدة في الرأس قرب قرية فقوعة شمال شرق جنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر، بأن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال عند جدار التوسع والفصل العنصري قرب فقوعة، أحدهم أصيب برصاصة في القدم، وآخران بالشظايا في الصدر والساق، فيما أصيب شاب رابع بكسور، ووُصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

كما أصيب شابان برصاص جيش الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحام قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بإصابة شابين في العشرينيات من عمرهما بالرصاص بعد استهداف الاحتلال لهما داخل القرية، كما اعتقلت تلك القوات الشاب محمد هيثم زعول (27 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ولفتت المصادر إلى أن حريقا اندلع في منزل المواطن مشهور حمامرة نتيجة إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت باتجاهه.

