مصرع شخصين وغلق المدارس في العاصمة الهندية بسبب الأمطار الغزيرة.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات الهندية إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الهندية "دلهي" مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأغلقت المدارس اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس بعد توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

ووفق لوكالة "رويترز"، فوجئ السكان بهطول أمطار غزيرة مفاجئة مساء أمس الأربعاء، حيث سجلت هيئة الأرصاد الجوية الهندية التي تديرها الدولة 147 ملم (5.8 بوصة) طوال اليوم في الأجزاء الشرقية من دلهي وضواحيها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السحب "تجمعت فوق دلهي من جميع القطاعات الأربعة"، ونصحت الناس بتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة.

وقال وزير المياه في دلهي أتيشي، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا،إن شخصين لقيا حتفهما بعد سقوطهما في بالوعة مغمورة بالمياه.

رويترز:توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال ال5 أيام المقبلة

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس اليوم بسبب احتمال هطول المزيد من الأمطار.

فيما تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار رعدية معتدلة خلال اليوم وتوقعت هطول أمطار على مدى الأيام الخمسة المقبلة في المدينة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء ANI، التي تملك رويترز حصة أقلية فيها، عمال إنقاذ يحفرون وسط الأنقاض بعد انهيار منزل، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وشهدت منطقة شمال المدينة أيضا فيضانات حيث غرق ثلاثة طلاب في قبو غمرته المياه الأسبوع الماضي.

وشهد سكان العاصمة سلسلة من الظواهر الجوية المتطرفة خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءاً من درجات الحرارة المرتفعة إلى الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار سقف مطار المدينة.