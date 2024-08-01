روسيا: اغتيال هنية هدفه منع "وقف اطلاق النار في غزة"

ياسر رشاد - القاهرة - قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، هدفه منع وقف إطلاق النار في غزة، وفقا ل "روسيا اليوم".

وعلق أوليانوف على منشور نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي كتب أن "مقتل هنية يشكل ضربة للمفاوضات بين الحركة وإسرائيل حول تحرير الرهائن والأسرى".

وتساءل أوليانوف: "ربما يهدف هذا الاعتداء الإرهابي إلى تقويض أي فرصة لوقف إطلاق النار في غزة".

ودانت الخارجية الروسية بشدة اغتيال هنية وحثت جميع الأطراف المعنية مجددا على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الأمنية في المنطقة وتثير مواجهة مسلحة واسعة النطاق.