إيران تدعو لاجتماع طاريء لمنظمة التعاون الاسلامي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - دعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "من الضروري عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن لإدانة العمل الدنيء لنظام الاحتلال الإسرائيلي ومكافحة العدوان الإرهابي".

انطلقت صباح اليوم الخميس مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" عن إقامة مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة عصرا.

ومن المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيتم دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.