الاحتلال يواصل جرائمه بهدم منازل ومحلات المواطنين غرب القدس

ياسر رشاد - القاهرة - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا من طابقين ومحلات تجارية، في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وفقا ل "وفا ".

وقال مراسل الوكالة نقلا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات اقتحمت البلدة وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، وأربع محلات تجارية بمساحة 200 متر مربع.

وأشار إلى أن المنزل والمحلات المستهدفة تقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا وتعود ملكيتها لمواطنين من القدس.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.