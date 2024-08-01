حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والظواهر الجوية المتوقعة.

ونوهت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إلى استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا وقد تصل حد السيول، على مناطق من الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق، وذلك بدءًا من الجمعة 2 أغسطس حتى الأربعاء 7 أغسطس 2024.

كما نوهت "الهيئة"، إلى أن طقس الأيام القادمة يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.

وقالت إن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأضافت "الأرصاد"، أن طقس الأيام القادمة يشهد نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط "بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح"، وسرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 40 كم / س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.