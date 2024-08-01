الحاج حسن التقى قاليباف ناقلًا تحيات بري وميقاتي وبحث مع نظيره الإيراني التعاون بين البلدين

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، رئيس مجلس النواب الايراني محمد باقر قاليباف.

ونقل الوزير الحاج حسن خلال اللقاء تحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للشعب والبرلمان الإيرانيين، متمنيًا التوفيق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في "مهامه التي تولاها في لحظة تاريخية تمر فيها المنطقة".

بدوره اكد قاليباف "وقوف ايران الدائم الى جانب الحكومة و الشعب اللبناني في المجالات المختلفة".

إلى ذلك، عقد الحاج حسن في ايران، اجتماعات مع وزير الجهاد الزراعي الإيراني محمد علي نيكبخت، المدير العام للشؤون الدولية المهندس هومن فتحي وعدد من المستشارين.

وتم البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الزراعي بشكل عام، بالاضافة الى وضع خطوط عريضة لاتفاقية تعاون مشترك تختص في تبادل الخبرات في مجالات زراعية عدة، أهمها القمح والزراعات العطرية والامن الغذائي والاستزراع السمكي.

وخلال اللقاء، أشار الوزير الحاج حسن الى عمل خبراء الوزارة على وضع اساس لاستراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030، التي بامكانها ان تسجل تطورا ايجابيا في الإنتاج، مما ينعكس نموا في الاقتصاد اللبناني وتعزيزا للامن الغذائي الوطني.

بدوره وزير الزراعة الإيراني، أكد على "تقديم كل السبل من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، وعبر عن استعداد بلاده لتقديم يد العون دائما للجمهورية اللبنانية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كل الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي.