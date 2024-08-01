المكاري تلقى رسالة دعم وتضامن ضد العدوان الإسرائيلي من رئيس مجلس تنظيم الإعلام في مصر

تلقّى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، رسالة تضامن ودعم من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، جاء فيها:

"أبعث لكم برسالة دعم وتأييد للشّعب اللّبناني الشّقيق، ضدّ ما يحدث من جانب العدوان الإسرائيلي. وأؤكّد تضامني الكامل مع دولة ​لبنان​ الشّقيقة، ورفضي لأيّة تهديدات تستهدف زعزعة استقرارها أو سلامة شعبها، كذلك رفضي التّام لأعمال التّصعيد الّتي تقوم به إسرائيل من عدوان على دولة لبنان الشّقيقة.

كما أؤكّد ضرورة التدخّل الفوري للمجتمع الدّولي، لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التّبعات الكارثيّة لاتساع رقعة الصّراع، الّتي تُشكّل تهديدًا للسّلم والأمن الدّوليَّين. وأدعو الله أن يحفظ لبنان حكومةً وشعبًا، وأن يشملكم الله برعايته ويحفظكم من كلّ سوء".