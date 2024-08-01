لابيد: يمكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يقود لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة إسرائيلية لائقة وهذا ما سيحدث

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "300 يوم على الكارثة، 300 يوم المختطفون تحت الأرض وكل ما تقدمه لنا حكومة بنيامين نتانياهو هو حرب أخرى وحرب أخرى وحرب إلى الأبد، والتي ستستمر سنوات حتى نهزم ليس فقط هم، بل أنفسنا أيضًا".

ورأى انه "من واجبنا في هذا اليوم أن نتذكر أنه من الممكن خلاف ذلك، يمكنك عقد صفقة اختطاف، وإعادتهم إلى المنزل، ومن الممكن صياغة رؤية واضحة لتحالف إقليمي ينهي الحرب".

واكد أن "من الممكن أن تكون لدينا هنا حكومة لائقة وعاملة ومنظمة، تؤمن بالتقدم وسيادة القانون وإعادة بناء الصالح العام وهذا ما سيحدث".