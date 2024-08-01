دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "جميع الجهات في الشرق الأوسط إلى وقف الأعمال التصعيدية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
واشار بلينكن لصحافيين في منغوليا، الى أن "تحقيق السلام يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن دعا جميع الجهات في الشرق الأوسط إلى وقف الأعمال التصعيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.