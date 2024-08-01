بلينكن دعا جميع الجهات في الشرق الأوسط إلى وقف الأعمال التصعيدية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "جميع الجهات في الشرق الأوسط إلى وقف الأعمال التصعيدية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

واشار بلينكن لصحافيين في منغوليا، الى أن "تحقيق السلام يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أولا على جميع الأطراف التحدث والتوقف عن القيام بأعمال تصعيدية".