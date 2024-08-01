لواء مصري: طهران منشغلة بصنع قنبـلة نــووية ولن تدخل صــراعا مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - صرح اللواء المصري سمير فرج بأن التصعيد العسكري عقب اغتـ ـيال رئيس حركة "حمـ ـاس" إسماعيل هنية بين إيران وإسـ ـرائيل أمر غير مستبعد، مؤكدا أن طهران منشغلة بتصنيع قنبـ ـلتها النـ ـووية

وقال ردا على سؤال "لماذا اغتـ ـيل إسماعيل هنية في طهران؟ وهل يؤدي ذلك إلى تصـ ـعيد عسكـ ـري مباشر بين طهران وتل أبيـ ـب؟": "لن يكون هناك أي تصـ ـعيد عسـ ـكري بين طهران وتل أبيـ ـب، حيث أن طهران تعكف حاليا على مشروع تصنيع القنـ ـبلة النـ ـووية، مع بداية العام المقبل وحال دخولها في أي صـ ـراع عسـ ـكري فإنه سيجلب تدمـ ـير مفاعلاتها النـ ـووية".