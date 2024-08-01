أمريكا تصدر أعلى مستوى تحذير لمواطنيها من السفر إلى لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى تحذير سفر، بسبب تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم: "لا تسافروا إلى لبنان بسبب تصاعد حدة التوتر... حال كنتم في لبنان، كونوا مستعدين للاحتماء في مكان آمن إذا تصاعد الوضع"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الانترنت (واي نت) اليوم.

وأوصت السفارة الأمريكية في بيروت الرعايا الأمريكيين في جنوب لبنان، أو بالقرب من الحدود مع سوريا، أو فى مناطق مخيمات اللاجئين بمغادرة (هذه الأماكن) هذه الأماكن فورا".

وكان أعلى مستوى تحذير صدر في السابق لمنطقة جنوب لبنان فقط، ولكن تم تحديثه ليشمل البلاد بأسرها.