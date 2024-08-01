حماس : سنقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر - قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن الحركة والمقاومة مستمرة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في طهران، الأربعاء، أن من سيخلف إسماعيل هنية سيسير على نفس الدرب، مشيرًا إلى أن دماء هنية رسالة واضحة بأن خيارهم هو المقاومة.

وأكد أن الحركة بانتظار التحقيقات الكاملة من السلطات الإيرانية بشأن اغتيال إسماعيل هنية، موضحا أن غياب قائد آخر لا يحرف بوصلة الحركة عن أدائها.

وتابع: «إذا لم تقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على هنية فسوف يتمادى العدو في أماكن أخرى».

وأوضح أن حماس وإيران والمنطقة والعالم لا يريدون حربا، مؤكدا أن من يتحمل المسئولية هو من أشعل المنطقة، في إشارة إلى دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.