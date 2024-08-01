شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. القبض على أكثر من 100 شخص في أعمال شغب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 100 شخص في لندن، بعد خروج المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة في أعقاب حادث طعن وقع بمدينة ساوثبورت.

وكانت أعمال العنف اندلعت في أنحاء بريطانيا بما في ذلك هارتليبول ومانشستر والديرشوت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (إيه بي ميديا) أنه تم إضرام النيران في سيارة تابعة للشرطة خلال أعمال العنف عقب احتشاد مجموعة كبيرة في منطقة موراي ستريت في هارتليبول مساء أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينج نيوز أن المتظاهرين احتشدوا بأعداد كبيرة خارج فندق هوليداي ان في منطقة اولدهام رود.

واحتشد نحو 40 شخصًا، وقالت الصحيفة إن من بينهم أطفال ورجال يرتدون أقنعة، خارج منشأة اولدهام رود، إذ أوضحت الصحيفة أن المحتجين" كان يقفون أمام الفندق، الذي يأوي طالبي لجوء، لإظهار معارضتهم لهم". إثارة اضطرابات

قالت شرطة العاصمة لندن: "تم إلقاء القبض على أكثر من 100 شخص لاتهامهم بإثارة الاضطرابات العنيفة والاعتداء على أحد رجال مواجهة الطوارىء و خرق قواعد الاحتجاج"، مضيفة أن بعض رجال الشرطة أصيبوا بإصابات طفيفة.

ويأتي هذا بعد اندلاع أعمال عنف في مدينة ساوثبورت، يوم الثلاثاء، في أعقاب وقفة تأبينيه بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم طعن في مدرسة للرقص خلال نشاط للأطفال محوره أعمال النجمة الأمريكية تايلور سويفت.

وأصيب عدد من رجال الشرطة في ساوثبورت بإصابات خطيرة، عندما تم إلقاء الحجارة والزجاجات عليهم، كما تم إضرام النيران في السيارات. أعمال عنف

كما وقعت أعمال عنف بالقرب من مسجد المدينة، بعد تداول إشاعات خاطئة على شبكة الإنترنت بشأن المشتبه به، وقد تم توجيه اتهامات قتل الثلاث فتيات لمشتبه به، 17 عاما .

كانت الثلاث فتيات 9 أعوام، و6 أعوام، و7 أعوام، تعرضوا للطعن الاثنين الماضي عندما دخل شخص يحمل سكينًا فصلا للتدريب على الرقص في المدرسة الواقعة في ساوثبورت.

وأصيب ثمانية أطفال آخرون بجروح ناجمة عن الطعن، وصنفت حالة خمسة منهن على أنها خطيرة، كما أن هناك مصابين بالغين حالتهما حرجة أيضًا.

