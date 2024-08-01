ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39445 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 299 على التوالي إلى 39445 شهيدًا، ونحو 91073 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 77 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط