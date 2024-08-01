حصيلة جديدة في عدد وفيات ومصابي ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا إلى 172 قتيلاً وقرابة 200 مصاب.

وذكرت شبكة “إنديا تي في” الهندية، أن خفر السواحل الهندي والقوات البحرية والجيش يشاركون في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة في مقاطعة واياند، مضيفة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتابع الكارثة عن كثب، مؤكدًا التزامه بالقيام بكل ما يلزم لدعم جهود الإغاثة.

وتسببت الانهيارات الأرضية في تدمير العديد من المنازل والطرق واقتلاع الأشجار في واياند، ما دعا حكومة الولاية لإعلان الحداد أمس واليوم، وتنكيس الأعلام، بالإضافة إلى تعليق جميع الاحتفالات الرسمية خلال هذين اليومين.

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