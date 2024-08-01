الأونروا: نصف مليون طفل وامرأة في غزة بحاجة للغذاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم، أن نصف مليون طفل دون سن الخامسة وامرأة بحاجة عاجلة للغذاء، لإنقاذ حياتهم، في ظل حالة سوء التغذية والجفاف التي تحاصر سكان قطاع غزة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة الغوث في تقرير لها إلى أن ٩٣ في المئة من أطفال سكان غزة يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم، في ظل حالة فقدان الأمن الغذائي للأسر في القطاع.

ووثّقت المنظمة الدولية تهجير الاحتلال الإسرائيلي نحو ٢٠٠ ألف فلسطيني عن منازلهم في خان يونس والبريج والنصيرات، لافتة النظر إلى أن ٨٥ في المئة من مدارس القطاع أصيبت بشكل مباشر أو دمرت بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وبيّنت الأونروا أن ٢٠٢ من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا في عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة، إضافة لاستشهاد ٥٦٣ فلسطينياً نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر لمراكز الإيواء التابعة لها.

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