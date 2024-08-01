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روسيا: مستعدون لحل أزمة أوكرانيا بما يخدم مصالحنا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية انفتاح روسيا على حل أزمة أوكرانيا، ولكن بما يأخذ بالمصالح الروسية، وانطلاقا من الواقع الجديد على الأرض،  وفقا ل"روسيا اليوم ". 

وأضافت: "نظرا لأهمية شخص وزير الخارجية في هرمية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، فإننا بالطبع نتعامل مع تصريحاته بمنتهى الجدية، ونعتبرها تعكس الموقف الرسمي للكرسي الرسولي". 

وقالت: "حتى اليوم لم نتلق أي طلب رسمي لزيارة بارولين إلى روسيا".

وأكدت أن "الحوار مع الفاتيكان مستمر، وروسيا مستعدة للتعاون مع كل من يسعى للحل السلمي للأزمة الأوكرانية، بما يأخذ بالمصالح الروسية وانطلاقا من الواقع الجديد على الأرض

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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