علي باقري: إيران ستتخذ إجراءات حاسمة ضد الكيان الصهيوني بعد سلسلة الاغتيالات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، أن إيران ستستخدم حقها الشرعي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان الصهيوني، وذلك في أعقاب سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بما في ذلك إسماعيل هنية وفؤاد شكر. وأكد باقري كني في تصريحاته أن هذه العمليات الإرهابية لن تمر دون رد، وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير.

وأشار الوزير إلى أن الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل تعكس محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة وكسر إرادة المقاومة. وأضاف أن إيران، التي تلتزم بدعم حركات المقاومة في المنطقة، ترى في هذه الأعمال تصعيداً غير مقبول يستدعي رداً حازماً.

وأكد باقري كني أن طهران ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها في المنطقة. كما شدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تدرس مجموعة من الخيارات السياسية والعسكرية للرد على هذه الاغتيالات، مؤكداً أن إيران لن تتوانى في الدفاع عن حلفائها وشركائها في المنطقة.

القناة 12 الإسرائيلية: شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد ودلتا توقفان رحلاتهما من وإلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركتي الطيران الأمريكيتين يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز قررتا تعليق جميع رحلاتهما من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ هذا القرار حفاظاً على سلامة الركاب وأطقم الطائرات.

وأضافت القناة أن هذا التعليق قد يؤثر بشكل كبير على حركة السفر من وإلى إسرائيل، خاصة مع اقتراب موسم العطلات. ولم تعلن الشركتان بعد عن موعد محدد لاستئناف الرحلات، مشيرة إلى أن الوضع سيتم تقييمه باستمرار بناءً على تطورات الأوضاع الأمنية.

لابيد: 300 يوم منذ الكارثة والمختطفون تحت الأرض وحكومة نتنياهو لا تقدم إلا المزيد من الحروب

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، قائلاً إنها فشلت في إيجاد حلول حقيقية للأزمة المستمرة منذ 300 يوم، حيث لا يزال المختطفون تحت الأرض. وأضاف لابيد أن كل ما تقترحه حكومة نتنياهو هو الدخول في حروب متتالية دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة.

وأكد لابيد أنه من الممكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة. كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية، معبراً عن ثقته بأن هذا هو ما سيحدث في المستقبل القريب.