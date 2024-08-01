مسؤولون أمريكيون يعترفون سرًا بأن إسرائيل من اغتالت إسماعيل هنية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا بشكل غير رسمي بأن إسرائيل هي التي نفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، إلا أنها امتنعت عن إصدار تصريحات رسمية بشأنها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاعتراف السري يعكس تعقيدات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، ومع ذلك، فإن هذا النوع من العمليات يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف التقرير أن اغتيال هنية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمال نشوب مواجهات جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وتبقى التفاصيل الدقيقة للعملية طي الكتمان، في ظل عدم إقرار إسرائيل رسميًا بمسؤوليتها عن الحادث.

رئيس البرلمان الإيراني: الاحتلال ارتكب خطأً استراتيجيًا باغتياله إسماعيل هنية

أدان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، واصفًا إياها بأنها "خطأ استراتيجي" ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي. وأشار قاليباف في تصريحات له إلى أن هذه العملية ستؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وستزيد من تصميم المقاومة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال.

وأكد قاليباف أن هذه الجريمة لن تمر نت دون رد، وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، كما أضاف أن مثل هذه العمليات تعكس اليأس الذي يمر به الكيان الإسرائيلي في محاولاته لكسر إرادة المقاومة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن موقفها الثابت في دعم المقاومة حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المشروعة.

لبنان أمام مجلس الأمن: إسرائيل تسعى إلى حرب إقليمية:

قال مندوب لبنان لدى مجلس الأمن الدولي إن "إسرائيل تسعى لجر المنطقة إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية"، ذلك عقب اغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، والقائد في "حماس" إسماعيل هنية.

وشدد المندوب خلال الجلسة الطارئة للمجلس على أن "الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت استهدف منطقة سكنية"، مشيرًا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل تصعيدًا خطيرًا".

وأضاف: "من المفارقة أن قاتل آلاف الأطفال في غزة يتباكى على أطفال مجدل شمس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وأدى الهجوم الذي استهدف أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح حوالي 80.

ومساء يوم أمس الأربعاء، نعى "حزب الله" شكر، وقال في بيان: "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله، نزف القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) ‎ ‎شهيدًا كبيرًا على طريق القدس".