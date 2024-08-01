لابيد: 300 يوم منذ الكارثة والمختطفون تحت الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، قائلاً إنها فشلت في إيجاد حلول حقيقية للأزمة المستمرة منذ 300 يوم، حيث لا يزال المختطفون تحت الأرض. وأضاف لابيد أن كل ما تقترحه حكومة نتنياهو هو الدخول في حروب متتالية دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة.

وأكد لابيد أنه من الممكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة. كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية، معبراً عن ثقته بأن هذا هو ما سيحدث في المستقبل القريب.

ليبرمان: نتنياهو يماطل ولا يتحمل المسؤولية رغم مقتل وإصابة الآلاف ووجود 115 مختطفاً في الأسر

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالمماطلة وعدم تحمل المسؤولية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأشار ليبرمان إلى أن آلاف القتلى والمصابين، إضافة إلى وجود 115 مختطفاً في الأسر، تعكس فشل إدارة نتنياهو في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأضاف ليبرمان أن الطريقة التي تُدار بها الحرب تجعل من المستحيل تحقيق الانتصار. وأكد أن الاستراتيجية التي يتبعها نتنياهو لا تفي بمتطلبات المرحلة، وأن استمرار هذه النهج سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والتعقيدات على الصعيدين العسكري والسياسي.

كما دعا ليبرمان إلى تغيير جذري في القيادة وإلى اتخاذ قرارات حاسمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل، مؤكداً أن المماطلة والتردد لن يؤديا إلا إلى تفاقم الوضع الراهن.

نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون يعترفون سراً بأن إسرائيل هي من اغتالت إسماعيل هنية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا بشكل غير رسمي بأن إسرائيل هي التي نفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، إلا أنها امتنعت عن إصدار تصريحات رسمية بشأنها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاعتراف السري يعكس تعقيدات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من العمليات يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف التقرير أن اغتيال هنية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية نشوب مواجهات جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وتبقى التفاصيل الدقيقة للعملية طي الكتمان، في ظل عدم إقرار إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها عن الحادث