رئيس البرلمان الإيراني: الاحتلال ارتكب خطأ استراتيجياً باغتياله إسماعيل هنية

ياسر رشاد - القاهرة - أدان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، واصفاً إياها بأنها "خطأ استراتيجي" ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي. وأشار قاليباف في تصريحات له إلى أن هذه العملية ستؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وستزيد من تصميم المقاومة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال.

وأكد قاليباف أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير. كما أضاف أن مثل هذه العمليات تعكس اليأس الذي يمر به الكيان الإسرائيلي في محاولاته لكسر إرادة المقاومة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن موقفها الثابت في دعم المقاومة حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المشروعة.

لبنان أمام مجلس الأمن: إسرائيل تسعى إلى حرب إقليمية

قال مندوب لبنان لدى مجلس الأمن الدولي إن "إسرائيل تسعى لجر المنطقة إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية"، ذلك عقب اغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر والقائد في "حماس" إسماعيل هنية.

وشدد المندوب خلال الجلسة الطارئة للمجلس على أن "الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت استهدف منطقة سكنية"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا".

وأضاف: "من المفارقة أن قاتل آلاف الأطفال في غزة يتباكى على أطفال مجدل شمس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وأدى الهجوم الذي استهدف أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح حوالي 80.

ومساء يوم أمس الأربعاء، نعى "حزب الله" شكر، وقال في بيان: "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله، نزف القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) ‎ ‎شهيدا كبيرا على طريق القدس".

مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران (فيديو)

انطلقت صباح اليوم الخميس مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وبدأت مراسم التشييع في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. وعند الساعة الثامنة والنصف صلى المرشد الإيراني علي خامنئي على جثمان هنية، فيما تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في وسط العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" عن إقامة مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة عصرا.

ومن المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيتم دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في طهران، مشيرا إلى أن التحقيق يجري في أسباب وملابسات هذا الحادث، وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت على أن الهجوم لن يمر دون رد.

وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء.