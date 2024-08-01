إعلام عبري: شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد ودلتا توقفان رحلاتهما من وإلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركتي الطيران الأمريكيتين يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز قررتا تعليق جميع رحلاتهما من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ هذا القرار حفاظاً على سلامة الركاب وأطقم الطائرات.

وأضافت القناة أن هذا التعليق قد يؤثر بشكل كبير على حركة السفر من وإلى إسرائيل، خاصة مع اقتراب موسم العطلات. ولم تعلن الشركتان بعد عن موعد محدد لاستئناف الرحلات، مشيرة إلى أن الوضع سيتم تقييمه باستمرار بناءً على تطورات الأوضاع الأمنية.

لابيد: 300 يوم منذ الكارثة والمختطفون تحت الأرض وحكومة نتنياهو لا تقدم إلا المزيد من الحروب

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، قائلاً إنها فشلت في إيجاد حلول حقيقية للأزمة المستمرة منذ 300 يوم، حيث لا يزال المختطفون تحت الأرض. وأضاف لابيد أن كل ما تقترحه حكومة نتنياهو هو الدخول في حروب متتالية دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة.

وأكد لابيد أنه من الممكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة. كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية، معبراً عن ثقته بأن هذا هو ما سيحدث في المستقبل القريب.

ليبرمان: نتنياهو يماطل ولا يتحمل المسؤولية رغم مقتل وإصابة الآلاف ووجود 115 مختطفاً في الأسر

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالمماطلة وعدم تحمل المسؤولية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأشار ليبرمان إلى أن آلاف القتلى والمصابين، إضافة إلى وجود 115 مختطفاً في الأسر، تعكس فشل إدارة نتنياهو في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأضاف ليبرمان أن الطريقة التي تُدار بها الحرب تجعل من المستحيل تحقيق الانتصار. وأكد أن الاستراتيجية التي يتبعها نتنياهو لا تفي بمتطلبات المرحلة، وأن استمرار هذه النهج سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والتعقيدات على الصعيدين العسكري والسياسي.

كما دعا ليبرمان إلى تغيير جذري في القيادة وإلى اتخاذ قرارات حاسمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل، مؤكداً أن المماطلة والتردد لن يؤديا إلا إلى تفاقم الوضع الراهن.