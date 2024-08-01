ليبرمان: نتنياهو يماطل ولا يتحمل المسؤولية رغم مقتل وإصابة الآلاف

ياسر رشاد - القاهرة - وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالمماطلة وعدم تحمل المسؤولية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأشار ليبرمان إلى أن آلاف القتلى والمصابين، إضافة إلى وجود 115 مختطفاً في الأسر، تعكس فشل إدارة نتنياهو في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأضاف ليبرمان أن الطريقة التي تُدار بها الحرب تجعل من المستحيل تحقيق الانتصار. وأكد أن الاستراتيجية التي يتبعها نتنياهو لا تفي بمتطلبات المرحلة، وأن استمرار هذه النهج سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والتعقيدات على الصعيدين العسكري والسياسي.

كما دعا ليبرمان إلى تغيير جذري في القيادة وإلى اتخاذ قرارات حاسمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل، مؤكداً أن المماطلة والتردد لن يؤديا إلا إلى تفاقم الوضع الراهن.

نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون يعترفون سراً بأن إسرائيل هي من اغتالت إسماعيل هنية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا بشكل غير رسمي بأن إسرائيل هي التي نفذت عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، إلا أنها امتنعت عن إصدار تصريحات رسمية بشأنها.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاعتراف السري يعكس تعقيدات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من العمليات يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف التقرير أن اغتيال هنية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية نشوب مواجهات جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وتبقى التفاصيل الدقيقة للعملية طي الكتمان، في ظل عدم إقرار إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها عن الحادث

رئيس البرلمان الإيراني: الاحتلال ارتكب خطأ استراتيجياً باغتياله إسماعيل هنية

أدان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عملية اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، واصفاً إياها بأنها "خطأ استراتيجي" ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي. وأشار قاليباف في تصريحات له إلى أن هذه العملية ستؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وستزيد من تصميم المقاومة الفلسطينية على مواجهة الاحتلال.

وأكد قاليباف أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير. كما أضاف أن مثل هذه العمليات تعكس اليأس الذي يمر به الكيان الإسرائيلي في محاولاته لكسر إرادة المقاومة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن موقفها الثابت في دعم المقاومة حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المشروعة.