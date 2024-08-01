وزير إسرائيلي يهدد اردوغان بمصير صدام حسين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، تحذيراً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد قيام الأخير بالتهديد بالتدخل في ظل استمرار العدوان على غزة .

وكتب كاتس، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "إردوغان يسير على خطى صدام حسين، ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب عليه فقط أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

يذكر أن القوات الأميركية غزَت العراق، في عام 2003، مما أدى إلى سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، وبعد ذلك بثلاث سنوات، جرى إعدام حسين.

وكان الرئيس التركي قد هدد إسرائيل أمس الأحد بالتدخل، مشيراً إلى تحركات بلاده السابقة في ناغورنو كاراباخ وليبيا.

وقال إردوغان، في حدث لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ريزه على البحر الأسود: "كما تدخلنا في كاراباخ، وكما تدخلنا في ليبيا، قد نفعل الشيء نفسه معهم"؛ في إشارة إلى إسرائيل.

بدوره عقب وزير الداخلية التركي بشأن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بحق أردوغان قائلاً "ندين بشدة التصريحات الوقحة ورئيسنا أصبح صوت إخواننا الفلسطينيين"

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط