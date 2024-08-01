هل صحيح أن اسمك يشبه وجهك؟.. العلم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - توصلت دراسة حديثة إلى أن وجوه البشر يمكن بمرور الوقت أن تعبر عن أسمائهم الحقيقية، وجاء ذلك بعد نجاح بعض المشاركين في تجربة في تخمين اسم الشخص بناءً على مظهر وجهه فقط.

وعندما عرضت صورة لشخص بالغ على المشاركين في الدراسة، مع 4 خيارات محتملة للاسم، اختاروا الاسم الصحيح بمعدل مرتفع ينفي احتمال المصادفة.

وعندما عرضت وجوه الأطفال، لم يكن المشاركون في الدراسة جيدين في مطابقة الوجوه مع الأسماء.

وحسب تقرير مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تشير النتائج إلى أننا نميل إلى تغيير مظهرنا مع تقدمنا في السن لتناسب أسماءنا بشكل أفضل، سواء من خلال تسريحات الشعر أو المكياج أو النظارات أو حتى تعبيرات الوجه، وفقا للدراسة.

وقالت يونات زويبنر، خبيرة التسويق إن "البنية الاجتماعية قوية للغاية، بحيث يمكن أن تؤثر على مظهر الشخص، وقد تشير هذه النتائج إلى المدى الذي قد تؤثر به عوامل شخصية أخرى أكثر أهمية من الأسماء، مثل الجنس أو العرق، على الشكل الذي سيصبح عليه الناس عندما يكبرون".

وأفادت دراسات سابقة أن هناك أدلة على أن مظهر وجه الشخص يوحي باسمه الأول ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب إعطاء الناس أسماء تتناسب مع سمات وجوههم الفطرية عندما كانوا أطفالًا، أو إذا كان مظهرهم قد تطور بمرور الوقت ليناسب اسم ميلادهم بشكل أفضل.

وفي أحد الاختبارات، طُلب من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة والبالغين، الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة مطابقة وجوه وأسماء الأطفال والبالغين في اختبار متعدد الخيارات.

كان المشاركون من الشباب والكبار على قدم المساواة في مطابقة وجوه البالغين مع أسمائهم المقابلة، لكنهم لم يتمكنوا من فعل الشيء نفسه بالنسبة لصور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أو 10 سنوات.

وعند تغيير عمر هذه الوجوه الصغيرة رقميًا لتبدو وكأنها وجوه بالغة، لم يتمكن المشاركون من تخمين أسمائهم فوق مستوى الصدفة، ما يشير إلى أن مظهر وجه الشخص يتغير بعد الطفولة ليناسب اسمه بشكل أفضل بمرور الوقت.

يقول زويبنر وزملاؤه: "تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن مظهر وجوهنا يمكن أن يتأثر بعامل اجتماعي مثل اسمنا، ما يؤكد التأثير القوي للتوقعات الاجتماعية".

وانتهى الفريق إلى أن الأسماء التي تُعطى عند الولادة هي "علامات اجتماعية" يمكن أن تؤثر على مظهر الشخص من خلال نبوءة تحقق ذاتها.

مع مرور السنين، يشرح الباحثون، قد يستوعب الناس الخصائص والتوقعات المرتبطة باسمائهم، ويحتضنونها بوعي أو بغير وعي، في هويتهم وخياراتهم.

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