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رئيس وزراء ماليزيا غاضب بسبب حذف "فيسبوك" لمنشور حول اغتيال هنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (ا ف ب)

اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الخميس شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وبدأ تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باكرا صباح الخميس في طهران بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في غارة نسبت إلى إسرائيل.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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