نتيجة الثانوية العامة 2024.. ننشر مؤشرات النجاح في الأحياء وعلم النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%؜.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، حرصها على اطلاع الطلاب على مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.