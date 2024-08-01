أستراليا تنتقد توسيع اليابان لعمليات الصيد التجاري للحيتان

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ)

انتقدت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس، قرارا من جانب طوكيو بتوسيع برنامجها الخاص بالصيد التجاري للحيتان.

وقررت اليابان مؤخرا توسيع البرنامج لما هو أكثر من صيد حيتان بريدي والمينك وساي لتشمل أيضا الحوت الزعنفي. والبرنامج يقتصر على المياه الإقليمية لليابان ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقالت وزيرة البيئة والمياه الأسترالية تانيا بليبرسك في بيان "الحوت الزعنفي هو ثاني أكبر حوت في العالم ويعتبر معرضا للانقراض من جانب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة".

وأضافت "أستراليا تعارض كل الصيد التجاري للحيتان وتحث كل الدول على إنهاء تلك الممارسة".

استأنفت اليابان الصيد التجاري للحيتان في 2019 بعد توقف لمدة ثلاثة عقود. وانسحبت البلاد من اللجنة الدولية لمناهضة صيد الحيتان اعتراضا على تعليق صيد الحيتان القائم منذ 1986.

ولطالما اشتكت طوكيو من أن بعض الدول الأعضاء لم تكن مهتمة سوى بحماية الحيتان وأنها بذلت جهودا مستميتة دون جدوى من أجل إعادة التصريح بالصيد التجاري.

وقصرت اليابان الصيد التجاري على مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية. وأوقفت صيد الحيتان في القطب الجنوبي وهي ممارسة كانت رسميا "لأغراض بحثية".

وتزعم اليابان أن صيدها التجاري للحيتان لا يهدد موطنها.