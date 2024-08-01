الحد الأدنى للأجور.. إجراء جديد بشأن عمال الشركات المعاونة في قطاع البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن انفراجة بشأن العمال في الشركات المعاونة، وهي شركات المقاولات العاملة في مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية لقطاع البترول.

وقال "جبران"، في بيان، إنه بالتنسيق بين وزارتي العمل والبترول والثروة المعدنية جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.

وتوجه وزير العمل، بالشكر والتقدير إلى وزارة البترول بقيادة الوزير المهندس كريم بدوي، على الاستجابة والتواصل مع هذه الشركات؛ لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.

وتأتي هذه الزيادات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة التحديات والمتطلبات المعيشية.