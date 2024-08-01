شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الخير.. تعرف على أنشطة التحالف الوطنى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي في مد يد العون لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أوضاعهم المعيشية، وفى هذا السياق نفذت جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، 122 مشروعاً تمكيناً اقتصادياً لعدد من الأسر المستحقة في محافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بينهم، والذي يستهدف تنفيذ 2000 مشروع تمكين اقتصادي على مستوى الجمهورية، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه.

وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين الأسر المستحقة اقتصادياً، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها، وتحسين مستوى معيشتها.

ويأتي هذا المشروع يأتي في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما أطلقت مؤسسة الجارحي،عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، برنامجاً وطنياً شاملاً لتنمية مهارات الشباب وتأهيل معلمات الطفولة المبكرة بمحافظة الفيوم.

ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تمكين الشباب وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للاندماج بفعالية في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على المنافسة في بيئة العمل المتغيرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة معلمات الطفولة المبكرة وذلك لتقديم رعاية وتعليم أفضل للأطفال في دور الرعاية والحضانات، وبالتالي بناء جيل واعد ومواكب للتطورات، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للأطفال والنشء في محافظة الفيوم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشباب كركيزة أساسية لبناء المستقبل. كما تعكس إيمان المؤسسة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته.

كما أعلنت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عن افتتاح أول مصنع مصري متخصص في إنتاج ماكينات الري الزراعية، ومحركات البنزين، ومولدات الكهرباء بمحافظة البحيرة.

ويقع المصنع على مساحة 3000 متر مربع، ويتميز بقدرته الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 500 ماكينة ري زراعية يومياً، بالإضافة إلى المحركات ومولدات الكهرباء، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ونظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أيضا دورات تدريبية مكثفة لـ50 متطوعاً على مدار شهر كامل، تمكنوا خلالها من اكتساب المهارات اللازمة لصناعة، فك، وتركيب ماكينات الري الزراعية، المحركات ومولدات الكهرباء، وقد تم تصميم هذه الدورات بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مما يضمن جودة الإنتاج واعتماد المعايير العالمية.

ويأتي افتتاح هذا المصنع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد على أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز الصناعة المحلية، كما يعكس التزام مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بدعم المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

ويعتبر هذا المصنع نموذجاً يحتذى به في مجال الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، حيث تمكنت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، من تحقيق إنجاز وطني فريد من نوعه، يتمثل في إنشاء أول مصنع مصري للري والطاقة بيد شباب مصري مؤهل.

وبهذا الإنجاز، يؤكد التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي التزامه بدعم التنمية المستدامة في مصر، وتساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية مصر 2030.