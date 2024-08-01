شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب المؤتمر: مهرجان العلمين مظلة تنموية واقتصادية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الربان وليد جودة، القيادي بحزب المؤتمر، جولات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، وتفقده أنشطة مهرجان العلمين الجديدة الرياضية والثقافية والفنية، وعقده مؤتمر صحفي مع الإعلاميين لتعزيز الشفافية والوضوح بإنجازات الدولة.

وقال جودة، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، إحدى فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، دليل على نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه وجذب السياح واتجاه أنظار العالم لمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن مهرجان العلمين، الذي يعتبر الحدث الأبرز في مهرجانات الشرق الأوسط حاليًا، يجسد قوة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن ما تحمله مدينة العلمين، من قيمة كمدينة عالمية، أصبحت رمزًا للتنمية والتكامل في مختلف المجالات، مضيفا: أن الزيارات الكريمة التي حظي بها المهرجان في هذا التوقيت الحساس، تبرهن على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر، وعلى قدرتها الفريدة على الحفاظ على استقرارها وسط بيئة إقليمية غير مستقرة.

وأكد الربان وليد جودة، أن مهرجان العلمين ليس مجرد حدث ترفيهي، بل هو مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات، لافتا إلى أن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي يبعث بها هذا المهرجان، تعزز مسار التنمية المستدامة وتظهر قدرة مصر على الجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية في إطار متكامل.

وأشاد الربان وليد جودة، بالرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم أمين عام مساعد حزب المؤتمر، تصريحاته بالتأكيد أن مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مصر بتقديم الأفضل لمواطنيها، والمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق ومستدام.