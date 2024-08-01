غالانت: مقتل محمد الضيف يشكّل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأنّ مقتل قائد كتائب القسام محمد الضيف "يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب"، على حدّ تعبيره.

أعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسميّ، مقتل قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، "في عملية مشتركة مع الشاباك خلال غارات استهدفته على خانيونس الشهر الماضي"، في حين نفت حركة "حماس" سابقًا الأمر.

ولفت، في بلاغ، إلى أنّ "الطائرات الحربية قصفت مجمعا كان محمد الضيف ورافع سلامة موجودين فيه".

وكان الجيش قد قال إنّه استهدف الضيف الشهر الماضي، إلّا أنّه أشار إلى أنّه غير متأكد من مصيره، بعد غارات جويّة خلّفت مجزرة في خانيوس.