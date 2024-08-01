شركة "طيران الشرق الأوسط": رحلات 1 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن "رحلاتها ليوم 1 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء 6 رحلات من أصل 38 رحلة تم تأخير عودتها لتصل صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

ولفتت الى "الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها في 1 آب 2024 هي 6 من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباحاً 06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباحاً 05:35 21:15 بيروت جدة ME369

صباحاً 09:55 22:00 بيروت لندن ME204

صباحاً 06:10 21:15 بيروت الكويت ME403

صباحاً 05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435

صباحاً 06:45 20:55 بيروت الدمام ME443

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

واكدت أنه "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".