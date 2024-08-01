وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا وصلا إلى بيروت ويلتقيان بوحبيب

وصل إلى مطار بيروت الدولي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي.

هذا، ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في هذه الاثناء، وزيري الخارجية والدفاع البريطانيَين.

وتأتي هذه الزيارة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية وأدى إلى سقوط القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.